В небе Перми 10 апреля жители города увидят комету из «Звездных войн»

Венгерский астроном Элек Тамаш 20 июля 2023 года при наблюдении из обсерватории заметил, что комета под названием 12P/Понса-Брукса стала значительно ярче. Комета пережила вспышку — резкий неожиданный выброс пыли и газа, который вызвал значительное увеличение яркости. Это исказило ее кому — форму облака из пыли и газа. Визуально, она «отрастила» рога или приняла форму подковы с темным центром и светлыми «крыльями». Именно поэтому ее прозвали «дьявольской» кометой. Еще это небесное тело называют кометой «Тысячелетнего сокола», в честь космического корабля из «Звездных войн».