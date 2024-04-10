В небе Перми 10 апреля жители города увидят комету из «Звездных войн»

Жителям Земли за последние два дня представилась возможность увидеть два редчайших астрономических явления: 8 апреля весь мир затаив дыхание следил за полным солнечным затмением и кометой Понса-Брукса. В Перми комету можно будет увидеть 10 апреля.
Комету из семейства Галлея открыл 12 июля 1812 году французский астроном Жан-Луи Понс, второй раз на нее обратил внимание 2 сентября 1883 году англичанин Уильям Брукс. Она обладает длительным периодом обращения вокруг Солнца, который составляет около 71 года. Точный период ее обращения составляет 70,68 лет. В следующий раз земляне комету увидят лишь в 2085 году.
Как рассказал «Комсомолке» лектор Пермского планетария Виталий Францев, комету Понса-Брукса можно будет увидеть на окраине Перми 10 апреля с 21:30 до 22:30.
«Отыскать комету можно будет на западном открытом горизонте в двух градусах ниже серпа растущей Луны. Другим ориентиром может служить Юпитер, который будет сиять левее Луны в трех градусах».
Комета будет представлять маленькую звездочку с мохнатым хвостом. Чтобы ее лучше разглядеть надо воспользоваться биноклем. Наилучшим временем для ее наблюдения в Пермском крае станет 10 апреля, затем комета начнет уходить под горизонт. Прогноз погоды на вечер позволит это сделать без особых помех — небо будет ясным.
При приближении к Солнцу ядро кометы начинает плавиться, сгорающая звездная пыль образует характерные хвосты. Именно это астрономам позволило назвать комету Понса-Брукса «дьявольской».
Венгерский астроном Элек Тамаш 20 июля 2023 года при наблюдении из обсерватории заметил, что комета под названием 12P/Понса-Брукса стала значительно ярче. Комета пережила вспышку — резкий неожиданный выброс пыли и газа, который вызвал значительное увеличение яркости. Это исказило ее кому — форму облака из пыли и газа. Визуально, она «отрастила» рога или приняла форму подковы с темным центром и светлыми «крыльями». Именно поэтому ее прозвали «дьявольской» кометой. Еще это небесное тело называют кометой «Тысячелетнего сокола», в честь космического корабля из «Звездных войн».