Понтонный мост с людьми сорвало течением в Кузбассе

В начале недели кемеровские спасатели помогли детям, которые оказались на оторвавшейся льдине. В районе Московской площади два 11-летних мальчика решили встать на льдину, которую унесло на три метра от берега. В итоге специалисты перекинули подросткам штурмовую лестницу, с помощью которой ребята благополучно перебрались на берег.