Понтонный мост с людьми сорвало течением в Кузбассе

Как сообщает Mash Siberia, понтонный мост с людьми унесло течением в посёлке Майзас Новокузнецкого района. Жители решили воспользоваться переправой, но 3 апреля в регионе все ледовые переправы закрыли, люди вышли на них на свой страх и риск. Никто не пострадал.
В начале недели кемеровские спасатели помогли детям, которые оказались на оторвавшейся льдине. В районе Московской площади два 11-летних мальчика решили встать на льдину, которую унесло на три метра от берега. В итоге специалисты перекинули подросткам штурмовую лестницу, с помощью которой ребята благополучно перебрались на берег.
Напоминаем, выходить сейчас на лёд водоёмов опасно для жизни. Если вы стали очевидцем такого происшествия, немедленно сообщите по круглосуточным номерам телефонов: 112 или 77−05−05 в Кемерове.