Стали известны площадки, где пермяки смогут написать «Тотальный диктант»-2024

В этом году ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант» отмечает юбилей. В 2004-м, ровно 20 лет назад, самый первый диктант написали студенты Новосибирского госуниверситета, с тех пор к акции присоединилась вся Россия и другие страны.
Цель акции — популяризация грамотности и повышение интереса к русскому языку. Все желающие по всему миру смогут написать под диктовку текст и проверить уровень своей грамотности. В этом году автором текста стала писательница из Екатеринбурга, журналист и многократный лауреат премий «Большая книга» Анна Матвеева.
Она известна как автор романов «Каждые сто лет», «Перевал Дятлова, или Тайна девяти», «Завидное чувство Веры Стениной», «Есть!». По ее словам, текст, подготовленный для Тотального диктанта, будет посвящен дневникам.
Для подготовки в Перми работают бесплатные курсы русского языка, занятия еще можно успеть посетить 11 и 18 апреля в Пермской краевой библиотеке им. Горького с 18.30 до 20.30.
В Перми, как и в других городах, Тотальный диктант пройдет 20 апреля, начало — в 13 часов. Как сообщили организаторы акции, всего для пермяков подготовлено 22 площадки, где можно будет проверить свою грамотность. Регистрация открылась с 10 апреля, диктовать текст будут пермские журналисты, радиоведущие, педагоги и общественники.
Для того, чтобы выбрать и зарегистрироваться на одной из площадок, нужно зайти на сайт totaldict.ru, в поиске выбрать город Пермь и авторизоваться в личном кабинете.
Далее — перейти во вкладку «Площадки» (обратите внимание, что площадки на территории медицинских организаций, не доступны для посещения), выбрать удобное для себя место и заполнить небольшую анкету. Важно: обязательно дождитесь на экране подтверждения, что вы зарегистрированы.
КОНКРЕТНО.
Где можно написать диктант?
— ТРЦ iMall Эспланада, ул. Петропавловская, 73а, 1 этаж.
— Исторический парк «Россия — моя история», зона отдыха и лекторий, ул. Монастырская, 2, корпус 1.
— Пермский химико-технологический техникум, аудитория 1 и 2, ул. Ласьвинская, 6.
— ПГГПУ, 4 корпус, аудитория 103 и 105, ул. Пушкина, 42.
— Молодежное пространство Пермского муниципального округа, д. Кондартово, ул. Камская, 2/4, офис 15.
— Библиотека имени Горького, улица Ленина, 70.
— Пермский кампус НИУ ВШЭ, бульвар Гагарина, 37, аудитория 115.
— Гимназия № 3, аудитория 152, ул. Звенигородская, 11, аудитории 152, 153, 156.
— Школа № 93, аудитории 1 и 2, ул. Полины Осипенко, 46.