Стали известны площадки, где пермяки смогут написать «Тотальный диктант»-2024

В Перми, как и в других городах, Тотальный диктант пройдет 20 апреля, начало — в 13 часов. Как сообщили организаторы акции, всего для пермяков подготовлено 22 площадки, где можно будет проверить свою грамотность. Регистрация открылась с 10 апреля, диктовать текст будут пермские журналисты, радиоведущие, педагоги и общественники.