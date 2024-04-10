В Перми простятся с врачом скорой помощи Владимиром Окишевым

Прощание с врачом скорой помощи Владимиром Окишевым пройдёт в Перми, рассказали в сообществе ГБУЗ ПК «Пермская станция скорой медицинской помощи» в соцсети «ВКонтакте».
Мужчина на протяжении 35 лет жизни трудился на станции скорой помощи, из которых 28 он работал в составе выездной спецбригады анестезиологии-реанимации. «Владимир Викторович оказывал специализированную скорую медицинскую помощь детям. Профессионализм и любовь к ребёнку позволяли ему грамотно и уверенно справляться со столь сложной и ответственной задачей», — отмечают в пермской станции скорой помощи.
Окишев был отмечен почётной грамотой Министерства здравоохранения РФ и благодарностью главы городской администрации. В 2013 году он получил звание «Врач года» в краевом конкурсе в номинации «Лучший врач скорой медицинской помощи». Мужчины не стало 10 апреля.
Церемония прощания с врачом пройдёт 11 апреля в Перми в похоронном доме на улице Грачёва, 12к.