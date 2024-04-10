Не включил кондиционер: власти Ростова рассказали, как бороться с духотой в общественном транспорте

«В электробусе № 88 кондиционеры работают даже в холодную погоду. Я была в пуховике, на улице было +5°С, а холодный воздух дул в лицо. При этом сейчас, когда жарко, он работает не всегда. Наверное, водители не научились управлять кондиционером», — рассказала ростовчанка.