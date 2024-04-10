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Не включил кондиционер: власти Ростова рассказали, как бороться с духотой в общественном транспорте

Ростовская область, 10 апреля 2024. DON24.RU. Ростовчане массово жалуются на духоту в салонах автобусов и отказ водителей включать кондиционеры. О том, как бороться с высокой температурой в общественном транспорте, рассказали ИА «ДОН 24» в администрации города.

Источник: Don24.ru

«В случае необоснованного отказа пассажирам для оперативного принятия мер необходимо сообщить об этом в транспортное предприятие по телефонам, указанным в салонах подвижного состава, либо в кол-центр городского центра управления пассажирскими перевозками по телефону 8−800−222−76−76 (звонок бесплатный), сообщив гос. рег. номер транспортного средства (бортовой номер), номер маршрута, дату и время поездки (нарушения)», — рассказал источник.

Власти уточнили, что при наружной температуре воздуха выше 20 перевозчик обязан выпускать на маршруты подвижной состав с работающими кондиционерами, которые должны быть настроены на поддержание температуры в салоне не более + 25.

«Работа транспортного средства с неисправной либо выключенной системой кондиционирования воздуха при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 20 является нарушением условий муниципальных контрактов», — рассказали в администрации.

В Ростове доля транспортных средств, оборудованных кондиционерами, составляет с учетом резерва 92,6% — 1034 единицы. Недавно закупленные электробусы тоже оборудованы кондиционерами.

«В электробусе № 88 кондиционеры работают даже в холодную погоду. Я была в пуховике, на улице было +5°С, а холодный воздух дул в лицо. При этом сейчас, когда жарко, он работает не всегда. Наверное, водители не научились управлять кондиционером», — рассказала ростовчанка.

По данным администрации, с 1 апреля дептранс Ростова совместно с ОГИБДД ежедневно проводит утренние проверки подвижного состава транспортных предприятий.

«Особое внимание уделяется исправности систем кондиционирования воздуха. При выявлении неисправностей перевозчику направляется соответствующая претензия с целью оперативного устранения нарушений», — пишет источник.

С неработающими кондиционерами ростовские пассажиры сталкиваются ежегодно, так, летом 2023 года в соцсетях активно обсуждались обмороки из-за духоты.