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Казанский орнитолог Ильгизар Рахимов о раннем прилете птиц с зимовки: «Я впервые в жизни видел такое»

Орнитолог объяснил ранний прилет птиц с зимовки в Татарстан.

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Источник: Комсомольская правда

После зимы в Татарстан перелетные птицы стали возвращаться раньше положенного. Это связано с резким и ранним потеплением, считает зав кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Ильгизар Рахимов.

Так, в начале апреля, по словам ученого, в небе над Казанью можно было наблюдать большие стаи коршунов. Это несколько сотен птиц, что само по себе является редкостью.

«Я впервые в жизни видел такое. Пролет коршунов длился несколько часов. Они достаточно широким фронтом направлялись с запада на восток», — цитирует Рахимова пресс-центр КФУ.

По его многолетним наблюдениям, вместе с коршунами с зимовки в Татарстан возвращаются и чибисы. Как отметил орнитолог, эти птицы должны были прилететь гораздо позже. Также обычные вестники климатической весны грачи, скворцы и жаворонки вернулись из теплых краев уже в начале марта.

«Подобные аномальные климатические явления ставят немыслимые рекорды. Это, естественно, сказывается на животном мире», — говорит казанский ученый.

Согласно его данным, осталось дождаться последнюю волну перелетных птиц. Обычно речь идет о периоде с 7 по 9 мая. Но не исключено, что татарстанцы раньше этого время начнут замечать возвращение ласточек и соловьев.