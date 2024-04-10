Казанский орнитолог Ильгизар Рахимов о раннем прилете птиц с зимовки: «Я впервые в жизни видел такое»

По его многолетним наблюдениям, вместе с коршунами с зимовки в Татарстан возвращаются и чибисы. Как отметил орнитолог, эти птицы должны были прилететь гораздо позже. Также обычные вестники климатической весны грачи, скворцы и жаворонки вернулись из теплых краев уже в начале марта.