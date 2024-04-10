Колонка «Алиса» убрала оценочные суждения из описания Маши из мультика

Ранее в среду «Яндекс» запустил новую версию своего голосового помощника, базирующуюся на нейросети Yandex GPT 3, она просто объясняет сложное и меньше выдумывает.
«Маша из мультика “Маша и Медведь” живет одна, потому что так придумали создатели мультфильма, они хотели показать историю дружбы маленькой девочки и медведя, поэтому решили не включать в сюжет родителей Маши», — рассказывает теперь «Алиса» в ответ на вопрос, почему Маша живет одна.
На прошлой неделе уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина выразила беспокойство по поводу бесконтрольного влияния на детей информационных технологий, приведя в пример ответ колонки «Алиса» на вопрос по популярному мультфильму «Маша и Медведь». В частности, на вопрос ребенка о том, почему Маша живет одна, колонка на тот момент ответила, что она «всего лишь призрак убитой девочки», который могут видеть только животные, а медведя Маша мучает потому, что он и лишил ее жизни. Днем позже «Алиса» изменила ответ и выдавала следующее: «Это забывчивость машиных предков, они не заметили отсутствия шилопопой дочурки и уехали на поезде в город с остальными детьми, то есть можно говорить об аналогии с фильмом “Один дома”».