Колонка «Алиса» убрала оценочные суждения из описания Маши из мультика

На прошлой неделе уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина выразила беспокойство по поводу бесконтрольного влияния на детей информационных технологий, приведя в пример ответ колонки «Алиса» на вопрос по популярному мультфильму «Маша и Медведь». В частности, на вопрос ребенка о том, почему Маша живет одна, колонка на тот момент ответила, что она «всего лишь призрак убитой девочки», который могут видеть только животные, а медведя Маша мучает потому, что он и лишил ее жизни. Днем позже «Алиса» изменила ответ и выдавала следующее: «Это забывчивость машиных предков, они не заметили отсутствия шилопопой дочурки и уехали на поезде в город с остальными детьми, то есть можно говорить об аналогии с фильмом “Один дома”».