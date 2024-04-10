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В Перу обнаружили кандидата на звание самого старого человека в мире

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В одной из деревень в Перуанских горах найден вероятно самый старый человек планеты, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По сообщениям правительства Перу, местный житель Марселино Абад или «Машико» родился 5 апреля 1900 года. Это делает его самым старым жителем Земли из всех известных долгожителей.

Для подтверждения рекорда в страну приглашена инспекция книги рекордов Гиннеса. Специалисты изучат архивные документы, организуют медицинский осмотр и впишут имя Марселино в список рекордсменов-долгожителей, если заявление о возрасте окажется правдой.

«Спокойствие флоры и фауны местных гор, здоровый образ жизни и забота о внутреннем мире. А также диета, богатая фруктами и мясом ягнёнка», — так представители долгожителя рассказывают о секрете, который позволил «Машико» прожить столь внушительный срок.

Свой 124-й день рождения дедушка отпраздновал в доме престарелых, где ему устроили специальную церемонию и подарили торт с маленькой фигуркой его самого.