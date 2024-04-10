В Перу обнаружили кандидата на звание самого старого человека в мире

По сообщениям правительства Перу, местный житель Марселино Абад или «Машико» родился 5 апреля 1900 года. Это делает его самым старым жителем Земли из всех известных долгожителей.
Для подтверждения рекорда в страну приглашена инспекция книги рекордов Гиннеса. Специалисты изучат архивные документы, организуют медицинский осмотр и впишут имя Марселино в список рекордсменов-долгожителей, если заявление о возрасте окажется правдой.
«Спокойствие флоры и фауны местных гор, здоровый образ жизни и забота о внутреннем мире. А также диета, богатая фруктами и мясом ягнёнка», — так представители долгожителя рассказывают о секрете, который позволил «Машико» прожить столь внушительный срок.
Свой 124-й день рождения дедушка отпраздновал в доме престарелых, где ему устроили специальную церемонию и подарили торт с маленькой фигуркой его самого.