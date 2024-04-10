В Перу обнаружили кандидата на звание самого старого человека в мире

«Спокойствие флоры и фауны местных гор, здоровый образ жизни и забота о внутреннем мире. А также диета, богатая фруктами и мясом ягнёнка», — так представители долгожителя рассказывают о секрете, который позволил «Машико» прожить столь внушительный срок.