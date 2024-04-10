«Был настоящим патриотом»: в Башкирии простились с погибшим в СВО Робертом Ягафаровым

«Роберт Ринатович был настоящим патриотом нашего Отечества с момента начала СВО он дважды обращался в военкомат, чтобы заключить контракт. Это очень дорогого стоит!», — отметил Ирек Сагитов.
Роберт Ягафаров известен также как доцент кафедры физического воспитания аграрного университета. Он был кандидатом в мастера спорта России по легкой атлетике и русской лапте.
«Он навсегда останется в наших сердцах, память о нем будет жить вечно! Спи спокойно Роберт Ринатович… пусть земля тебе будет пухом!», — добавил Ирек Сагитов.