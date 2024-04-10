В празднование Ураза-байрам полиция проверила мигрантов в Екатеринбурге

Об этом сообщают в Отделении по связям со СМИ УМВД города.
Мероприятие прошло на территории рынка «Таганский ряд». Сотрудники полиции выявляли мигрантов и проверяли у них документы.
Данное мероприятие, как уточнили в ведомстве, прошло в рамках профилактики нарушения миграционного законодательства.
«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге утром 10 апреля для безопасности на празднике Ураза-байрам (праздник в честь окончания поста в месяц Рамадан) пришлось перекрывать автомобильное движение.
Несколько тысяч человек пришли на утренний намаз в мечеть Абу-Ханифа, которая располагается на улице Репина. В здании всем места не хватило, поэтому часть верующих расположилась на улице.