Вашингтон
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В празднование Ураза-байрам полиция проверила мигрантов в Екатеринбурге

10 марта, в празднование Ураза-байрам, полиция Екатеринбурга провела профилактическое мероприятие.

Об этом сообщают в Отделении по связям со СМИ УМВД города.

Мероприятие прошло на территории рынка «Таганский ряд». Сотрудники полиции выявляли мигрантов и проверяли у них документы.

Данное мероприятие, как уточнили в ведомстве, прошло в рамках профилактики нарушения миграционного законодательства.

«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге утром 10 апреля для безопасности на празднике Ураза-байрам (праздник в честь окончания поста в месяц Рамадан) пришлось перекрывать автомобильное движение.

Несколько тысяч человек пришли на утренний намаз в мечеть Абу-Ханифа, которая располагается на улице Репина. В здании всем места не хватило, поэтому часть верующих расположилась на улице.