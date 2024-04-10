До конца августа в Челябинске отремонтируют улицу Румянцева

На сегодняшний день износ покрытия составляет практически 60%. Автомобилисты отмечают колейность и ямы на дороге. Весенняя инвентаризация подтвердила жалобы челябинцев, а также выявила еще ряд серьезных недочетов. Поэтому объект включили в план первоочередных ремонтов.