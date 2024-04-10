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До конца августа в Челябинске отремонтируют улицу Румянцева

Общая протяженность ремонтируемого участка — почти 3,5 км.

В Металлургическом районе Челябинска запланирован ремонт улицы Румянцева от Шоссе Металлургов до Каштакского бора, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На сегодняшний день износ покрытия составляет практически 60%. Автомобилисты отмечают колейность и ямы на дороге. Весенняя инвентаризация подтвердила жалобы челябинцев, а также выявила еще ряд серьезных недочетов. Поэтому объект включили в план первоочередных ремонтов.

Общая протяженность ремонтируемого участка — почти 3,5 км. Подрядчику предстоит заменить изношенный бортовой камень и покрытие проезжей части, восстановить тротуар, газоны, отрегулировать крышки сетей. Также будет восстановлено плиточное покрытие расположенной здесь остановки общественного транспорта «Больница ЧМК».

Все работы завершат до 20 августа 2024 года.

строительство