Кроме того, Онищенко подчеркнул, что проблема загрязнения побережья Сочи сточными водами не окончательно решена. Он отметил, что Сочи представляет собой не только конкретный город, но и 180 километров побережья Черного моря, где люди хотят отдохнуть на пляжах. Проблема сброса хозяйственно-фекальных сточных вод остается актуальной, несмотря на реализацию частичной программы, которая включала строительство коллекторов для сброса сточных вод.
Онищенко подчеркнул необходимость дальнейших усилий в решении этой проблемы и отметил, что структуры регулярно докладывают президенту о продолжающемся решении проблемы эффективности работы очистных сооружений.
Онищенко предупредил россиян о вирусах и сточных водах в Сочи
Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко заявил в пресс-центре НСН, что перегрузка курортов Сочи достигла критической отметки, при этом отметив, что каждый год россияне приезжают туда со всей страны, привозя с собой различные вирусы.
Кроме того, Онищенко подчеркнул, что проблема загрязнения побережья Сочи сточными водами не окончательно решена. Он отметил, что Сочи представляет собой не только конкретный город, но и 180 километров побережья Черного моря, где люди хотят отдохнуть на пляжах. Проблема сброса хозяйственно-фекальных сточных вод остается актуальной, несмотря на реализацию частичной программы, которая включала строительство коллекторов для сброса сточных вод.