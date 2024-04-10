Онищенко предупредил россиян о вирусах и сточных водах в Сочи

Кроме того, Онищенко подчеркнул, что проблема загрязнения побережья Сочи сточными водами не окончательно решена. Он отметил, что Сочи представляет собой не только конкретный город, но и 180 километров побережья Черного моря, где люди хотят отдохнуть на пляжах. Проблема сброса хозяйственно-фекальных сточных вод остается актуальной, несмотря на реализацию частичной программы, которая включала строительство коллекторов для сброса сточных вод.



Онищенко подчеркнул необходимость дальнейших усилий в решении этой проблемы и отметил, что структуры регулярно докладывают президенту о продолжающемся решении проблемы эффективности работы очистных сооружений.