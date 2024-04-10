Мэр Омска Шелест вывел подчиненных на уборку города

Градоначальник вместе с подчиненными навел порядок в районе дома № 87 по улице Октябрьская, что в Центральном округе Омска. С такой просьбой к мэру обратилась одна из местных жительниц. Формально, замусоренная территория находится в зоне ответственности местных коммерсантов.
Тем не менее, Шелест территорию убрал и дал поручения заняться арендаторами.
«Центр города — мусорное разнообразие всей “красе”: полиэтиленовые пакеты, упаковки от сигарет, тара из-под напитков, какие-то тряпки, обломки строительных материалов, пластиковая посуда и прочее. Рядом с трамвайными путями — гаражи, тут тоже чего только нет: от дырявых ведер до остатков какой-то мебели. И ведь все это сюда не инопланетяне забросили.
Арендаторы помещений в здании, рядом с которым мы работали, могут в полной мере претендовать на звание «мусорных королей»: картина еще хуже, чем у дороги. Дал поручение директору департамента контроля Алексею Сергеевич Задорожному принять необходимые меры в адрес предпринимателей, запустивших свою территорию", — заявил мэр Омска Сергей Шелест по итогам средник.
По случаю, глава города призвал омичей присоединиться к средним и субботникам.
«Да, кто-то скажет, что не обязан и не хочет выходить на большую весеннюю уборку, мол, есть Управление дорожного хозяйства и благоустройства — пусть убирает. Однако, я призываю вас, уважаемые омичи, не поддаваться таким настроениям. Нас много и, если хотите, мы все “в тельняшках” — от нас зависит, каким Омск встретит майские праздники, каким он будет изо дня в день: городом пресловутых летающих пакетов или городом, в котором живут ответственные люди».
Отметим, месячник чистоты в Омске стартовал 8 апреля 2024 года. Первый средник с участием предприятий и организаций прошел 10 апреля. Общегородской субботник намечен на 20 апреля 2024 года.