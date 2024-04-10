Мэр Омска Шелест вывел подчиненных на уборку города

«Да, кто-то скажет, что не обязан и не хочет выходить на большую весеннюю уборку, мол, есть Управление дорожного хозяйства и благоустройства — пусть убирает. Однако, я призываю вас, уважаемые омичи, не поддаваться таким настроениям. Нас много и, если хотите, мы все “в тельняшках” — от нас зависит, каким Омск встретит майские праздники, каким он будет изо дня в день: городом пресловутых летающих пакетов или городом, в котором живут ответственные люди».