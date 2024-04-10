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В Казахстане появятся восемь новых праздников

АЛМАТЫ, 10 апр — Sputnik. Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана планирует утвердить 8 новых профессиональных праздников.

Источник: Sputnik.kz

Соответствующий проект приказа главы ведомства подготовлен и размещен на портале «Открытые НПА».

В частности, предусматривается дополнение переченя профессиональных праздников:

  • днем работников в сфере оказания государственных услуг — 7 апреля;
  • днем работников сферы жилищно-коммунального хозяйства — 16 апреля;
  • днем работника метрологии — 20 мая;
  • днем ветеринарного работника — 10 июля;
  • днем работника охотничьего хозяйства — первая суббота сентября;
  • днем работников высшего образования Республики Казахстан — 1 октября;
  • днем работника стандартизации — 14 октября;
  • днем органов антикоррупционной службы — 18 ноября.

Предложения о введении новых профессиональных праздников инициированы уполномоченными государственными органами соответствующих сфер деятельности.