В Казахстане появятся восемь новых праздников

Соответствующий проект приказа главы ведомства подготовлен и размещен на портале «Открытые НПА».
В частности, предусматривается дополнение переченя профессиональных праздников:
- днем работников в сфере оказания государственных услуг — 7 апреля;
- днем работников сферы жилищно-коммунального хозяйства — 16 апреля;
- днем работника метрологии — 20 мая;
- днем ветеринарного работника — 10 июля;
- днем работника охотничьего хозяйства — первая суббота сентября;
- днем работников высшего образования Республики Казахстан — 1 октября;
- днем работника стандартизации — 14 октября;
- днем органов антикоррупционной службы — 18 ноября.
Предложения о введении новых профессиональных праздников инициированы уполномоченными государственными органами соответствующих сфер деятельности.