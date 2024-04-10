В Волгограде стартовал новый этап капремонта музыкального театра

Как сообщает мэрия Волгограда, рабочие выполнят гидроизоляцию конструкций и заменят керамическую плитку, а на смонтированное железобетонное основание парадной лестницы установят гранитные плиты и ступени.
В ходе завершающего этапа специалисты займутся пескоструйной обработкой гранитных поверхностей лестницы и обновят перед входной группой асфальтобетонное покрытие.
Для удобства волгоградцев доступ в музыкальный театр обеспечен через главный вход.
Напомним, в 2023 году учреждение было оснащено современным звуковым оборудованием, мобильным комплексом беспроводной звуковой системы, системы профессионального мониторинга и микрофонов и многим другим.