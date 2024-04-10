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В Волгограде стартовал новый этап капремонта музыкального театра

Подрядчик приступил к восстановлению основания балкона.

Источник: Волгоградская правда

Как сообщает мэрия Волгограда, рабочие выполнят гидроизоляцию конструкций и заменят керамическую плитку, а на смонтированное железобетонное основание парадной лестницы установят гранитные плиты и ступени.

В ходе завершающего этапа специалисты займутся пескоструйной обработкой гранитных поверхностей лестницы и обновят перед входной группой асфальтобетонное покрытие.

Для удобства волгоградцев доступ в музыкальный театр обеспечен через главный вход.

Напомним, в 2023 году учреждение было оснащено современным звуковым оборудованием, мобильным комплексом беспроводной звуковой системы, системы профессионального мониторинга и микрофонов и многим другим.

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