Температура в Петербурге 10 апреля побила 134-летний рекорд

Погодные условия в Петербурге в последние несколько дней складываются удивительным образом. То город накрывали дожди, то снегопад с метелью, а затем на смену этому пришло потепление. Воздух начал постепенно прогреваться, и вот 10 апреля в Северной столице стоит настоящая летняя жара. Температура к четырем часам дня поднялась до +21,1, а это самый высокий показатель за последние 134 года.