Температура в Петербурге 10 апреля побила 134-летний рекорд

Погодные условия в Петербурге в последние несколько дней складываются удивительным образом. То город накрывали дожди, то снегопад с метелью, а затем на смену этому пришло потепление. Воздух начал постепенно прогреваться, и вот 10 апреля в Северной столице стоит настоящая летняя жара. Температура к четырем часам дня поднялась до +21,1, а это самый высокий показатель за последние 134 года.
— Абсолютный максимум температуры воздуха 10 апреля наблюдался в 1890 году. Тогда воздух прогрелся до +16,7 градуса, — сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
На данный момент предыдущий рекорд побит 4,4 градуса. Но еще не вечер, а значит столбик термометра может подняться еще выше. Поэтому точное значение станет известно только после 21:00. Кстати, самое холодное 10 апреля выдалось в 1941 году, когда температура опустилась до −10,6 градуса.
Добавим, что такая жара будет держаться в Северной столице недолго. По данным синоптиков, уже завтра столбик термометра резко рухнет вниз до +9 градусов. При этом ожидаются небольшие дожди и ветер с порывами до 20 метров в секунду.