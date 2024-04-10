Вашингтон
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Урну с прахом Ширвиндта захоронят на Новодевичьем кладбище

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Урну с прахом народного артиста России, президента Театра Сатиры Александра Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище 14 апреля после полудня, церемония пройдет в кругу близких, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

Источник: © РИА Новости

Ширвиндт умер 15 марта на 90-м году жизни. Церемония прощания с артистом проходила в Театре Сатиры. После этого его тело кремировали.

«14 числа после полудня будут прощание и церемония (захоронения — ред.). Семья хочет, чтобы это прошло только среди родственников и служащих театра», — сказала собеседница агентства.

Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. После окончания Щукинского театрального училища в 1956 году был принят в труппу Театра им. Ленинского комсомола (ныне «Ленком Марка Захарова»). Ширвиндт с 1970 года служил в Театре Сатиры, в период с 2000 по 2021 год был художественным руководителем театра, в 2021 году стал его президентом. Кроме того, актер преподавал в Театральном институте имени Щукина. Ширвиндт широко известен по своим ролям в кино, среди которых такие картины, как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Трое в лодке, не считая собаки», «Принцесса цирка» и другие.