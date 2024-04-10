В Перми новый водный маршрут до Закамска запустят с 1 июня

Этим летом в Перми планируют запустить новый водный маршрут до Закамска. Краевое Минзакупок уже объявило аукцион на поиск перевозчика. На обслуживание этого маршрута власти готовы выделить 19,9 миллионов рублей.
Новый водный маршрут будет работать с 1 июня по 18 сентября 2024 года. Подрядчику предстоит нанимать экипаж, доставить судно к месту перевозки, обеспечивать бункировку, а также нести лоцманские расходы и расходы за использование инфраструктуры внутренних водных путей. Также исполнителю необходимо иметь основное и резервное судно не менее, чем на 130 пассажиров. Транспортное средство будет оснащено переносным валидатором.
Ранее «КП Пермь» писала, что курсировать по реке будет Экокруизер производства санкт-петербургской компании Emperium, входящей в Sitronics group. 32-метровое алюминиевое судно состоит из двух корпусов, соединенных мостом и образующих единую палубу. Толкать катамаран станут два электродвигателя мощностью 544 лошадиные силы каждый. Салон электрокатамарана будет выглядеть тоже вполне современно — неостекленную потолочную часть облицуют солнечными панелями. Между парами кресел поставят столики. Для пассажиров предусмотрят возможность зарядки USB.