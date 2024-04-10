В Перми новый водный маршрут до Закамска запустят с 1 июня

Новый водный маршрут будет работать с 1 июня по 18 сентября 2024 года. Подрядчику предстоит нанимать экипаж, доставить судно к месту перевозки, обеспечивать бункировку, а также нести лоцманские расходы и расходы за использование инфраструктуры внутренних водных путей. Также исполнителю необходимо иметь основное и резервное судно не менее, чем на 130 пассажиров. Транспортное средство будет оснащено переносным валидатором.