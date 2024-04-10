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Депутаты потребовали расширить омские кладбища

Свободное место на нынешних практически исчерпано.

Источник: Om1.ru

На сегодняшнем заседании комитета по вопросам ЖКХ депутаты Горсовета выслушали доклад о состоянии дел в Комбинате специальных услуг. Новый директор предприятия Михаил Квитков сделал упор на финансовую составляющую и благоустройство, однако депутатов, как оказалось, интересовало не только это.

Председатель комитета Сергей Фролов попросил рассказать, как обстоят дела с выделением кладбищам новой земли. Эту тему депутат поднимал ещё год назад, и тогда мэрия ответила, что планирует расширить некоторые кладбища за пределы города, на территорию Омского района. Однако оказалось, что это ещё не сделано.

«Какая сейчас ситуация по новым кладбищам? И какие действия проводит КСУ совместно с ДГХ по получению этих земельных участков? Где будем хоронить?» — уточнил Фролов.

Представители мэрии ответили, что вопрос ещё не урегулирован, однако депутата такой вариант не устроил. Он предложил включить соответствующий вопрос в повестку одного из летних заседаний комитета. К работе, по мнению Фролова, можно привлечь и областные власти, в том числе губернатора, который может урегулировать вопрос о земле между Омском и Омским районом.

Ранее стало известно, что из-за нового регламента КСУ омичи должны лично обращаться за разрешением на похороны.