Депутаты потребовали расширить омские кладбища

На сегодняшнем заседании комитета по вопросам ЖКХ депутаты Горсовета выслушали доклад о состоянии дел в Комбинате специальных услуг. Новый директор предприятия Михаил Квитков сделал упор на финансовую составляющую и благоустройство, однако депутатов, как оказалось, интересовало не только это.
Председатель комитета Сергей Фролов попросил рассказать, как обстоят дела с выделением кладбищам новой земли. Эту тему депутат поднимал ещё год назад, и тогда мэрия ответила, что планирует расширить некоторые кладбища за пределы города, на территорию Омского района. Однако оказалось, что это ещё не сделано.
«Какая сейчас ситуация по новым кладбищам? И какие действия проводит КСУ совместно с ДГХ по получению этих земельных участков? Где будем хоронить?» — уточнил Фролов.
Представители мэрии ответили, что вопрос ещё не урегулирован, однако депутата такой вариант не устроил. Он предложил включить соответствующий вопрос в повестку одного из летних заседаний комитета. К работе, по мнению Фролова, можно привлечь и областные власти, в том числе губернатора, который может урегулировать вопрос о земле между Омском и Омским районом.
Ранее стало известно, что из-за нового регламента КСУ омичи должны лично обращаться за разрешением на похороны.