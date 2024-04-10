Депутаты потребовали расширить омские кладбища

Представители мэрии ответили, что вопрос ещё не урегулирован, однако депутата такой вариант не устроил. Он предложил включить соответствующий вопрос в повестку одного из летних заседаний комитета. К работе, по мнению Фролова, можно привлечь и областные власти, в том числе губернатора, который может урегулировать вопрос о земле между Омском и Омским районом.