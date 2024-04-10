Памятник Константину Циолковскому привели в порядок перед Днем космонавтики

«Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках месячника по благоустройству проводят промывку столичных памятников и монументов. В преддверии Дня космонавтики привели в порядок после осенне-зимнего периода памятник Константину Циолковскому на проспекте Мира у подножия знаменитого монумента “Покорителям космоса” и бюсты на аллее Космонавтов на ВДНХ. Использовали специальное моющее средство с нейтральным составом, тщательно очистили все элементы сооружений мягкими щетками и смыли пену водой с помощью профессиональных аппаратов высокого давления», — рассказал Петр Бирюков.