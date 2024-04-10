Минтруда сказало белорусам про отпуск без сохранения зарплаты

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали про отпуск без сохранения заработной платы. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.
Речь идет про отпуск по семейно-бытовым причинам. В Минтруда уточнили, что продолжительность названного отпуска составляет не более 30 календарных дней в течение календарного года.
«Условия оплаты — без сохранения заработной платы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на локальном уровне со стороны нанимателя продолжительность данного отпуска может быть установлена не более 90 календарных дней, но без сохранения зарплаты. В ведомстве акцентировали внимание на том, что были определены случаи, когда наниматель может предоставлять отпуск по семейно-бытовым причинам с сохранением среднего заработка и не более трех календарных дней по некоторым причинам.
Среди них называются регистрация заключения брака, рождение ребенка, смерть близких родственников (членов семьи), а также иные уважительные причины. Что касается последних, то они могут быть предусмотрены нанимателем в коллективном договоре или ином локальном правовом акте.
В Минтруда сказали, что для сотрудников бюджетных организаций оплачиваемый отпуск может быть предоставлен в пределах средств, которые предусмотрены согласно законодательству на оплату труда на соответствующий финансовый (календарный) год.