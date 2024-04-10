Минтруда сказало белорусам про отпуск без сохранения зарплаты

Отмечается, что на локальном уровне со стороны нанимателя продолжительность данного отпуска может быть установлена не более 90 календарных дней, но без сохранения зарплаты. В ведомстве акцентировали внимание на том, что были определены случаи, когда наниматель может предоставлять отпуск по семейно-бытовым причинам с сохранением среднего заработка и не более трех календарных дней по некоторым причинам.