В Оренбурге река Урал превысила отметку в 10 метров
Подтоплено 2,4 тыс. приусадебных участков и 1,9 тыс. домов.
«Роскосмос» раскрыл причину второй отмены пуска «Ангары»
Запуск ракеты «Ангара-А5» отменили из-за сбоя системы контроля запуска двигателя. Накануне запуск не состоялся из-за проблем с системой наддува бака окислителя центрального блока.
Суд ЕС постановил снять санкции с Михаила Фридмана и Петра Авена
Суд первой инстанции в Люксембурге постановил отменить персональные санкции, введенные Евросоюзом (ЕС) в отношении основателей «Альфа-групп» Петра Авена и Михаила Фридмана.
Защита предложит отправить Стрелкова в зону военной операции
Адвокат сообщил, что одна из воинских частей в ДНР готова принять его на должность командира взвода.
На Залину Маршенкулову завели дело об оправдании терроризма
Поводом послужили посты Маршенкуловой в ее Telegram-канале, посвященные убийству военкора Владлена Татарского.
Главные новости к вечеру 10 апреля
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В Оренбурге река Урал превысила отметку в 10 метров