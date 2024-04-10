Главные новости к вечеру 10 апреля

В Оренбурге река Урал превысила отметку в 10 метров

Подтоплено 2,4 тыс. приусадебных участков и 1,9 тыс. домов.



«Роскосмос» раскрыл причину второй отмены пуска «Ангары»

Запуск ракеты «Ангара-А5» отменили из-за сбоя системы контроля запуска двигателя. Накануне запуск не состоялся из-за проблем с системой наддува бака окислителя центрального блока.



Суд ЕС постановил снять санкции с Михаила Фридмана и Петра Авена

Суд первой инстанции в Люксембурге постановил отменить персональные санкции, введенные Евросоюзом (ЕС) в отношении основателей «Альфа-групп» Петра Авена и Михаила Фридмана.



Защита предложит отправить Стрелкова в зону военной операции

Адвокат сообщил, что одна из воинских частей в ДНР готова принять его на должность командира взвода.



На Залину Маршенкулову завели дело об оправдании терроризма

Поводом послужили посты Маршенкуловой в ее Telegram-канале, посвященные убийству военкора Владлена Татарского.