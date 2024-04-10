Госдума одобрила проект о борьбе с фиктивными браками мигрантов

Проект вносит поправки в законы о порядке въезда и выезда из России и о правовом положении иностранцев в стране. Его авторами стали сенаторы Андрей Клишас, Ирина Рукавишникова и Юрий Валяев, а также депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

Документ предлагает установить минимальный срок в два года состояния в браке с гражданином России, чтобы получить право на оформление разрешения на временное проживание в упрощенном порядке. Чтобы получить вид на жительство, нужно будет в судебном порядке подтверждать факт совместного проживания с матерью и ребенком — гражданами России на протяжении двух лет.