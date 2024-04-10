Госдума одобрила проект о борьбе с фиктивными браками мигрантов

Проект вносит поправки в законы о порядке въезда и выезда из России и о правовом положении иностранцев в стране. Его авторами стали сенаторы Андрей Клишас, Ирина Рукавишникова и Юрий Валяев, а также депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, фиктивные браки или фиктивные усыновления стали одной из лазеек для нелегальной миграции; есть организации, которые оказывают такие услуги за деньги. «Если иностранцы хотят жить в нашей стране, то они должны знать русский язык, законы, уважать культуру и традиции, а заключать брак — исключительно ради создания семьи», — сказал Володин.
В январе 2023 года аналогичный проект подготовило МВД. Как сообщали в министерстве, за 11 месяцев 2022 года органы полиции аннулировали около 400 выданных иностранцам документов для проживания в России.