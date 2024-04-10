Население Молдовы сокращается стремительными темпами: Только 5% граждан Молдовы живут в сёлах — скоро и считать будет некого

В настоящее время около 5% населения страны проживает в очень небольших (менее 1000 человек) и относительно изолированных сельских общинах, где значительная часть домохозяйств заброшена, в основном из-за миграции, как внешней, так и внутренней. По данным переписи 2014 года, около 18% домов и квартир в стране пустуют.