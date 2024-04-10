Население Молдовы сокращается стремительными темпами: Только 5% граждан Молдовы живут в сёлах — скоро и считать будет некого

За последнее десятилетие население Молдовы сократилось на 14,6%
Если перепись 1989 года показала численность населения в 3,658 миллиона человек, проживающего на территории страны, без учета восточных районов и муниципального образования Бендеры, то по результатам переписи 2004 года численность населения составляла 3,383 миллиона жителей, а по данным на 2014 год — 2,998 млн. В настоящее время население составляет 2,6 миллиона жителей, пишет gagauznewsmd.
Численность населения сокращается во всех регионах, районах и населенных пунктах. Население сконцентрировано в Кишиневе и центральных районах.
Деревни исчезают одна за другой.
В частности, отмечено снижение за последнее десятилетие населения в районах Бессарабка, Чимишлия, Дондюшаны, Сороки и Ниспорены, а также в муниципалитете Бельцы. Здесь темпы сокращения населения составили около 20%.
В настоящее время около 5% населения страны проживает в очень небольших (менее 1000 человек) и относительно изолированных сельских общинах, где значительная часть домохозяйств заброшена, в основном из-за миграции, как внешней, так и внутренней. По данным переписи 2014 года, около 18% домов и квартир в стране пустуют.