В воронежском ботаническом саду зацвели магнолии и абрикосы, сообщили в пресс-службе ботанического сада имени профессора Б. М. Козо-Полянского.
Абрикос маньчжурский можно назвать воронежской сакурой. Это растение занесено в Красную книгу России. Интересно, что известный селекционер Иван Мичурин использовал абрикос маньчжурский для получения зимостойких культурных сортов.
Также сотрудники ботанического сада поделились фотографиями цветов магнолии кобус. Это первое цветение растения после прошлогодней пересадки. Магнолию кобус вместе с маньчжурским абрикосом в природе можно встретить в Корее.