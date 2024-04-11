Какой сегодня праздник: 11 апреля

Что празднуют в мире.
Ежегодно 11 апреля в мире отмечается памятная дата — Международный день освобождения узников нацистских концлагерей. В этот день в 1945 году американские войска вошли на территорию Бухенвальда (самого крупного концентрационного лагеря). В честь этого ООН учредила памятную дату.
11 апреля 2014 года, после вхождения Крыма в состав России, была принята Конституция Республики Крым. Ежегодно крымчане отмечают этот праздник.
В России в этот день отмечают Берещенье — праздник березы. Предки называли ее деревом жизни, здоровья и света.
Знаменательные события.
В 1857 году в этот день российский император Александр II утвердил государственный герб России — двуглавого орла. Также был утвержден весь комплект государственных гербов — Большой, Средний и Малый, которые должны были символизировать собой единство и могущество России. В мае 1857 года Сенат опубликовал Указ с описанием новых гербов и норм их употребления, которые без особых изменений просуществовали до 1917 года.
11 апреля 1944 года в результате Крымской наступательной операции от немецко-фашистских захватчиков были освобождены города Керчь и Джанкой.
В 1962 году состоялась премьера советского комедийного фильма «Королева бензоколонки» с актрисой Надеждой Румянцевой в главной роли. Также в этот день в 1964 году на экраны вышел фильм Георгия Данелии «Я шагаю по Москве».
В 1970 году был запущен американский пилотируемый космический корабль Аполлон-13. Он был единственным из летавших к Луне пилотируемых кораблей, на котором в полете произошла серьезная авария.
Кто родился.
В 1755 году родился врач Джеймс Паркинсон, описавший «дрожательный паралич», который теперь называют болезнью Паркинсона.
В 1773 году родился русский мореплаватель Юрий Лисянский, которого считают основателем отечественной океанографии и фактическим руководителем первой российской кругосветной экспедиции в 1803—1806 годах.
1901 году родился советский физик и математик Александр Андронов. Он был специалистом в области радиофизики, прикладной механики и электротехники, а также создателем нового направления в теории колебаний и динамике систем.
Также 11 апреля родились российский актер Валерий Гаркалин, английский телеведущий Джереми Кларксон, российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.