Какой сегодня праздник: 11 апреля

В 1857 году в этот день российский император Александр II утвердил государственный герб России — двуглавого орла. Также был утвержден весь комплект государственных гербов — Большой, Средний и Малый, которые должны были символизировать собой единство и могущество России. В мае 1857 года Сенат опубликовал Указ с описанием новых гербов и норм их употребления, которые без особых изменений просуществовали до 1917 года.