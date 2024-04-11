Что можно и нельзя делать в Марков день 11 апреля, который называют Берещенье

Православная церковь 11 апреля вспоминает святого Марка Псково-Печерского. В народе отмечают Марков день. Есть еще одно название — праздник березы, или Берещенье. Он связан с тем, что в данный период березы начинали зеленеть.
Что нельзя делать 11 апреля
Не следует пилить березы. Предки верили, что подобным можно испортить свою судьбу. Кроме того, старались не сушить белье на улице, так как это было плохой приметой. А еще на Берещенье не стригли волосы. Считается, что, нарушив запрет, волосы станут плохо расти.
Что можно делать 11 апреля
По традиции, 11 апреля всегда собирали березовый сок. Считалось, что он обладает целебной силой, а также помогает укрепить здоровье. Интересно, что незамужние девушки на Берещенье проводили специальный обряд. Они подходили к березе, снимали с волос ленту и завязывали не дереве.
Согласно приметам, большое количество березового сока указывает на дождливое лето. В том случае, если у березы к указанному дню стали набухать почки, то лето будет засушливым. А если ольха опушилась раньше, чем береза, то это указывает на дождливое лето.