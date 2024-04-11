Что можно и нельзя делать в Марков день 11 апреля, который называют Берещенье

Не следует пилить березы. Предки верили, что подобным можно испортить свою судьбу. Кроме того, старались не сушить белье на улице, так как это было плохой приметой. А еще на Берещенье не стригли волосы. Считается, что, нарушив запрет, волосы станут плохо расти.