Что произошло в Хабаровском крае к утру 11 апреля

В суде по делу о жестоком убийстве в Магадане вынесли приговор. Преступление произошло в августе 2023 года и было зафиксировано камерой видеонаблюдения. Игорь и Виталий, живущие по соседству, попали в ссору, которая обернулась трагедией. В ходе драки Игорь избил Виталия и затем задушил его. Причина преступления, по словам следствия, была в личной неприязни Игоря к Виталию. За убийство Игоря приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы.