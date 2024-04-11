Что произошло в Хабаровском крае к утру 11 апреля

Более 20 лет тайна смерти матери хабаровчанина оставалась нераскрытой. В 2004 году женщину нашли мертвой на даче. Сыну удалось скрыться от наказания, и дело осталось нераскрытым. Однако сейчас, спустя два десятилетия, Дмитрий решил раскаяться в своем страшном преступлении. Сотрудники СК по Хабаровскому краю и ЕАО установили его причастность к убийству матери.
В суде по делу о жестоком убийстве в Магадане вынесли приговор. Преступление произошло в августе 2023 года и было зафиксировано камерой видеонаблюдения. Игорь и Виталий, живущие по соседству, попали в ссору, которая обернулась трагедией. В ходе драки Игорь избил Виталия и затем задушил его. Причина преступления, по словам следствия, была в личной неприязни Игоря к Виталию. За убийство Игоря приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы.
10 апреля в Хабаровске произошло ДТП на пешеходном переходе. Водитель автомобиля Toyota Prius сбил несовершеннолетнего пешехода, пересекавшего дорогу на детском самокате. Ребенок 2014 года рождения получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение для обследования.