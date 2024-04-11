В Хабаровске Nissan переехал 5-летнего ребёнка на велосипеде

В Хабаровске водитель переехал 5-летнего ребёнка на велосипеде. Дошкольника госпитализировали, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Инцидент произошёл вечером 10 апреля на территории Железнодорожного района. Водитель Nissan AD двигался по двору дома № 17 в переулке Краснодарском, где в это же время катался на велосипеде 5-летний мальчик. Мужчина не успел затормозить, и ребёнок попал под колёса. Его доставили в больницу с закрытой травмой живота.
Ещё одно ДТП с участием несовершеннолетнего произошло тем же вечером в Индустриальном районе. Водитель Toyota Prius проезжал перекрёсток Волочаевской и Оборонной и сбил 9-летнего мальчика, который пересекал дорогу на зелёный сигнал светофора. Школьник получил ушибы, ему оказана медицинская помощь.
По факту обоих происшествий правоохранительные органы ведут проверку. Ход мероприятий контролирует городская прокуратура.