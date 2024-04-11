В Хабаровске Nissan переехал 5-летнего ребёнка на велосипеде

Инцидент произошёл вечером 10 апреля на территории Железнодорожного района. Водитель Nissan AD двигался по двору дома № 17 в переулке Краснодарском, где в это же время катался на велосипеде 5-летний мальчик. Мужчина не успел затормозить, и ребёнок попал под колёса. Его доставили в больницу с закрытой травмой живота.