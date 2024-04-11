Вирусолог Нетесов: тройная атака вирусов в Новосибирске окончена

Вирусолог Сергей Нетесов, академик РАН и доктор биологических наук, сообщил о спаде заболеваемости вирусными инфекциями в Новосибирской области. По данным регионального Роспотребнадзора , снижение числа заболевших наблюдается как среди взрослых, так и среди детей. Информация об этом появилась в пресс-службе НГУ.

В этом сезоне иммунитет жителей региона подвергался испытанию сразу тремя группами вирусов: гриппом, ОРВИ и COVID-19. Такое явление получило название «трипандемия». Одной из причин трипандемии стало снижение патогенности коронавируса.

В процессе эволюции вирус стал менее смертельным, но при этом более заразным. Дополнительным фактором стало практически полное отсутствие масочного режима с марта 2021 года, что способствовало более активному распространению вирусов.