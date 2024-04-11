Вирусолог Нетесов: тройная атака вирусов в Новосибирске окончена

Вирусолог Сергей Нетесов, академик РАН и доктор биологических наук, сообщил о спаде заболеваемости вирусными инфекциями в Новосибирской области. По данным регионального Роспотребнадзора, снижение числа заболевших наблюдается как среди взрослых, так и среди детей. Информация об этом появилась в пресс-службе НГУ.
В этом сезоне иммунитет жителей региона подвергался испытанию сразу тремя группами вирусов: гриппом, ОРВИ и COVID-19. Такое явление получило название «трипандемия». Одной из причин трипандемии стало снижение патогенности коронавируса.
Несмотря на снижение заболеваемости, COVID-19 по-прежнему лидирует по числу случаев, за ним следуют грипп и респираторно-синцитиальный вирус. Ученый прогнозирует следующий всплеск сезонных заболеваний в период с октября по март 2025 года.
Для снижения риска заболевания Сергей Нетесов рекомендует не пренебрегать профилактическими мерами, особенно вакцинацией от гриппа, и призывает к более широкому охвату прививками населения Новосибирской области.