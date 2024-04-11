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В Костанае впервые за шесть лет родилась тройня

В перинатальном центре Костанайской областной больницы торжественно выписали тройняшек. Два мальчика и девочка с именами Айару, Ардан и Арлан родились в семье Абдрахмановых, передает El.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения Республики Казахстан.

Источник: gov.kz

«Я очень благодарна докторам — призналась мама тройни, Акшагуль Абдрахманова. Несмотря на то, что я уже родила 5 детей, эта беременность была особенной. Меня поддерживали всю беременность. А чуткость и доброжелательность медицинского персонала перинатального центра запомнится навсегда. Низкий вам, поклон, врачи, сестры, санитарки. Ваша работа — бесценна».

призналась многодетная мама после выписки с роддома.

За последние 6 лет это первая тройня в Костанае, это редкое радостное событие в жизни города.

В честь такого пополнения аким города вручил семье и новорожденным ключи от новой квартиры в областном центре.