В Костанае впервые за шесть лет родилась тройня

«Я очень благодарна докторам — призналась мама тройни, Акшагуль Абдрахманова. Несмотря на то, что я уже родила 5 детей, эта беременность была особенной. Меня поддерживали всю беременность. А чуткость и доброжелательность медицинского персонала перинатального центра запомнится навсегда. Низкий вам, поклон, врачи, сестры, санитарки. Ваша работа — бесценна».