На празднование Ураза-байрама в Красноярске собрались около 30 тысяч мусульман

Муфтий Красноярского края Гаяз-хазрат Фаткуллин обратился к пришедшим с проповедью и поздравлениями. Он отметил, что «испытания, которые выпали нам (а в этом году было их немало), только укрепляют нас, ибо тем, кому Всевышний желает благо — испытывает».