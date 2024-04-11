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На празднование Ураза-байрама в Красноярске собрались около 30 тысяч мусульман

В Красноярской соборной мечети прошла праздничная молитва в честь праздника Ураза-байрам.

Источник: Соцсети

Как рассказали в сообществе «Мусульмане Красноярска», на мероприятия по случаю праздника собрались около 30 тысяч верующих.

Муфтий Красноярского края Гаяз-хазрат Фаткуллин обратился к пришедшим с проповедью и поздравлениями. Он отметил, что «испытания, которые выпали нам (а в этом году было их немало), только укрепляют нас, ибо тем, кому Всевышний желает благо — испытывает».

Мусульмане прочитали коллективную праздничную молитву и обратились к Аллаху с дуа за невинноубиенных палестинцев, за страдающих и нуждающихся по всему миру, за тех, кто сегодня защищает нашу страну, и о скорейшей победе над недругами.

С приветственным словом перед мусульманами также выступили представители администрации города и края, представители католической церкви и традиционной буддистской сангхи России.

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