Знаменитый Усть-Илимский хлебозавод продают за 150 млн рублей

Усть-Илимский хлебозавод выставили на продажу. Проработавший более 20 лет комбинат простаивает уже два года, поскольку свой экономический кризис предприятие не пережило. Собственник комплекса объектов рассчитывает выручить за него 150 млн рублей, пишет ИА IrkutskMedia.
Как говорится на сайте объявлений, общая площадь хлебозавода со всеми вспомогательными помещениями 15,5 млн кв. метров. Предприятие буквально нашпиговано различным производственным высокотехнологичным оборудованием — от линий по производству пряников, печенья, круассанов, слоек до линий по производству пластиковой тары. Также установлено оборудование для производства и розлива кваса и газированных напитков.
Согласно данным сервисов раскрытия информации, АО «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» (руководитель, гендиректор Мамонтов Леонид Юрьевич) зарегистрирован в октябре 2001 года, является действующей компанией, при этом финансовые показатели за 2023 год отмечены как нулевые. Также в отношении предприятия ведутся 12 исполнительных производств на сумму 1,2 млн рублей.
Ранее корр. агентства общался с гендиректором предприятия, после решения о прекращении работы хлебозавода. Тогда стало известно о задолженности перед работниками и о том, что решения о прекращении работы предприятия ещё не принято.