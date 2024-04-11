Неделя контроля за питанием и весом стартовала в Приморье

«В Приморье на начало года под диспансерным наблюдением с диагнозом ожирение состоит 3586 человек, это 0,19% от численности, в том числе 2208 детей. В 2023 году 1677 пациентам впервые в жизни установили такой диагноз, в том числе его обнаружили у 903 детей», — поделились в ведомстве.