Неделя контроля за питанием и весом стартовала в Приморье

В Приморье началась неделя контроля за питанием и поддержания здорового образа жизни. В связи с этим краевые врачи призывают жителей присоединиться к акции, а значит контролировать свой вес и потреблять столько энергии, сколько необходимо, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу минздрава.
«В Приморье на начало года под диспансерным наблюдением с диагнозом ожирение состоит 3586 человек, это 0,19% от численности, в том числе 2208 детей. В 2023 году 1677 пациентам впервые в жизни установили такой диагноз, в том числе его обнаружили у 903 детей», — поделились в ведомстве.
По словам приморских врачей, средняя суточная норма для мужчин составляет 3 тысячи калорий, а для женщин 2,4 тысячи. При этом необходимо учитывать уровень физической активности, обмен веществ, а также свой возраст.
Как рассказали в региональном центре медицинской профилактики, ежедневный подсчет калорий помогает предотвратить набор веса. Также специалисты напомнили, что ожирение часто становится причиной диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.