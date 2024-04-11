В Иркутске определили подрядчиков для ремонта дорог на 18 улицах

А в Свердловском округе отремонтируют улицы Сеченова от микрорайона Юбилейного до Академической, Академическая от Старо-Кузьмихинской до Костычева, Чайковского от Маяковского до Терешковой, Переулок Спортивный от Джамбула до Маяковского и Якоби от Захарова до микрорайона Ершовского.