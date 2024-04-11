В Иркутске определили подрядчиков для ремонта дорог на 18 улицах

В Иркутске в 2024 году приведут в порядок 18 городских улиц. Уже определили подрядчиков, которые будут проводить работы. Об этом сообщают в администрации города.
— Ремонтные работы начнутся в мае. За строительный сезон мы обновим более 19 километров улиц. Самыми протяженными станут участки на улицах Ленинградская и Малая Роза в Ленинском округе, — сказал мэр Иркутска Руслан Болотов.
Кроме того, запланированы работы на таких улицах как Байкальская, Горького, Володарского, Пролетарская, Литвинова.
В Ленинском округе проведут работы на 20-м Советском переулке от улицы Розы Люксембург до объездной дороги Ново-Ленино, на Малой Розе от 15-го Советского переулка до 21-го Советского переулка, На Ленинградской от Новаторов до Маршала Говорова.
В Октябрьском округе пройдет ремонт участков дорог на улицах Трудовая от Волжской до Иркутской 30-й Дивизии, 25-го Октября от Советской до Лебедева-Кумача, Байкальская от дома № 265б до № 291а, Трудовая от Пискунова до 4-й Советской.
А в Свердловском округе отремонтируют улицы Сеченова от микрорайона Юбилейного до Академической, Академическая от Старо-Кузьмихинской до Костычева, Чайковского от Маяковского до Терешковой, Переулок Спортивный от Джамбула до Маяковского и Якоби от Захарова до микрорайона Ершовского.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Иркутске устраняют ямы на дорогах.