Юрист из Новосибирска рассказал о правилах выдворения мигрантов из России

Севрюгин отметил, что выдворение и депортация отличаются друг друга. Первое является административным наказанием, которое назначает суд. После этого человека пять лет нельзя возвращаться в Россию. Если за год его выдворили два раза, то этот срок увеличивается до 10 лет.