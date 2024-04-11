Юрист из Новосибирска рассказал о правилах выдворения мигрантов из России

После атаки на мирных граждан в «Крокус Сити Холле» одной из главных тем стала миграционное законодательство. Новосибирский юрист Никита Севрюгин рассказал Сиб.фм, за что иностранца могут выдворить из России.
По его словам, главное — это нарушение порядка пересечения границы РФ, отличие заявленной цели визита в страну от фактической, потеря документов на пребывание и несвоевременное их восстановление, работа без оформления патента, отсутствие постановки на миграционный учёт или не продление регистрации. Также выдворить могут за нарушение общественного порядка.
Севрюгин отметил, что выдворение и депортация отличаются друг друга. Первое является административным наказанием, которое назначает суд. После этого человека пять лет нельзя возвращаться в Россию. Если за год его выдворили два раза, то этот срок увеличивается до 10 лет.
Напомним, в Новосибирске после рейда на рынке выдворили из страны пятерых мигрантов.