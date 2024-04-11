За минуту примчал на девятый этаж: студент пожарного колледжа спас девушку с ребенком от огня

Чтобы быть героем, необязательно обладать суперсилой и спасать Землю от вселенского зла. Достаточно лишь проявить смелость и выручить тех, кто попал в беду. Так и поступил 19-летний студент сельскохозяйственного технологического колледжа в Лесозаводске Данил Бедный. Увидев черный дым из окна квартиры, он до приезда пожарных потушил огонь и помог девушке с ребенком выбраться на улицу. О своем поступке юноша рассказал корреспонденту «Комсомольской правды — Владивосток».
Ранним утром 8 апреля Данил вышел из магазина и увидел дым в окне дома на улице 9-е января. Не теряя ни секунды, студент поднялся на девятый этаж и оценил обстановку: подъезд оказался сильно задымлен. Дверь одной из квартир была открытой, заглянув в нее, юноша понял, что пожар произошел не здесь, но покидать ее он не спешил, ведь внутри находились 18-летняя девушка и мальчик, на вид которому 11−12 лет. По каким-то причинам они не вышли из помещения самостоятельно, возможно, испугались, поэтому юноша помог им выбраться.
Очаг возгорания находился в соседней квартире. Дверь в нее также была открыта, а вот хозяев внутри не было. Но тратить время на раздумья о том, где же жильцы, Данил не стал. Найдя ведро и набрав воды, он облил пенопласт на торцевой стене комнаты.
Площадь возгорания, по информации министерства ГОЧС по Приморскому краю, составила 6 квадратных метров. О горящей квартире спасатели узнали в 10:19 и оперативно приехали к месту ЧП. И хоть Данил потушил открытое пламя, проводилась проливка. Таким образом, полностью ликвидировали пожар в 10:29.
Кстати, Данил обучается по специальности «Пожарный техник» на четвертом курсе, проходит практику в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Лесозаводского округа ГУ МЧС России, а после учебы планирует следить за пожарной безопасностью региона. Получается парень выбрал не просто специальность, а призвание по душе. Смельчак успешно применил полученные знания на практике.
«Я давно мечтал поступить на эту специальность, поэтому выбрал именно ее. Когда я увидел дым и побежал спасать людей, мне не было страшно, — с уверенностью рассказывает Данил, — да и гордость за свой поступок, если честно, я не испытываю. Считаю, что так бы поступил каждый на моем месте».
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что житель приморской столицы Максим Иванов спас из горящей квартиры девочку и ее папу, за что его наградили медалью «За заслуги перед Владивостоком».