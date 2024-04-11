За минуту примчал на девятый этаж: студент пожарного колледжа спас девушку с ребенком от огня

Ранним утром 8 апреля Данил вышел из магазина и увидел дым в окне дома на улице 9-е января. Не теряя ни секунды, студент поднялся на девятый этаж и оценил обстановку: подъезд оказался сильно задымлен. Дверь одной из квартир была открытой, заглянув в нее, юноша понял, что пожар произошел не здесь, но покидать ее он не спешил, ведь внутри находились 18-летняя девушка и мальчик, на вид которому 11−12 лет. По каким-то причинам они не вышли из помещения самостоятельно, возможно, испугались, поэтому юноша помог им выбраться.