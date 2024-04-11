Вакцинация от клещевого энцефалита в Хабаровске 2024: где сделать и цена

Долгожданная весна поднимает настроение всем, кто устал от холода и снега. Она радует солнцем, теплом и первыми цветами. Радует весна не только людей, но и насекомых. Особенно голодных клещей, которые приходят в себя после «зимней спячки» и отправляются на охоту.
Самые излюбленные места у опасных насекомых — парки, скверы, поля, леса, дачи. Как раз там они могут найти своих жертв — людей, не подозревающих, что в любом месте их поджидает злодей. Кстати, каждый шестой из ста клещей переносит опасный вирус, который может привести к тяжелым для здоровья человека последствиям.
Единственное спасение — это вакцинация от клещевого энцефалита. И сегодня, когда в Хабаровске новый сезон высокой активности клещей уже в разгаре, самое время поставить прививку. К тому же за прошедшую неделю в больницы Хабаровского края обратились девять пациентов с жалобами на присасывание клещей. На текущий момент вакцинацию и ревакцинацию от клещевого энцефалита уже прошли более 55 тысяч человек, в том числе — 25 тысяч детей.
КОГДА И ГДЕ СТАВИТЬ ПРИВИВКУ В ХАБАРОВСКЕ?
Весеннюю вакцинацию от клещевого энцефалита необходимо пройти жителям, которые прививаются ежегодно и подлежат плановой ревакцинации один раз в три года. Поставить прививку также нужно тем, кто прошел первичную вакцинацию осенью 2023 года.
Вакцинироваться важно необходимо прежде всего тем, кто часто находится в лесополосе или выезжает на природу. Если жители Хабаровска и края никогда не прививались от клещевого энцефалита или пропустили своевременную ревакцинацию, они могут привиться по экстренной схеме двукратно с интервалом в месяц: в январе и феврале.
Прививки в Хабаровске ставят в соответствии с инструкцией в поликлиниках по месту жительства. Если у вас возникнут вопросы, подробно о вакцинации расскажут по телефону в государственном медицинском учреждении.
Прививочную кампанию также проводят и в частных клиниках Хабаровска. Однако эта услуга платная — от 600 до 1300 рублей. Средний ценник — 800 рублей.
Поставить прививку от клещевого энцефалита в Хабаровске можно по следующим адресам:
Ставить прививку нужно, сообщают в краевом минздраве, и бояться ее не стоит, так как вакцины, содержащие инактивированный вирус клещевого энцефалита, действительно помогают организму защищаться против этого вируса. После введения вакцины иммунная система начинает производить специфические антитела, что позволяет организму быстрее и эффективнее бороться с возможной инфекцией.
Медики сообщают, что благодаря прививке иммуноглобулины могут оперативно нейтрализовать вирус, если клещ передаст его в организм. Это предотвратит развития тяжелых заболеваний, таких как клещевой энцефалит.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ КЛЕЩ НЕ УКУСИЛ.
Клещ не доберется до вас если вы будете избегать мест, где могут быть опасные насекомые. Не выезжайте в районы с повышенным риском заражения клещевым энцефалитом. Если такой возможности нет, и вы все-таки отправились, например, на дачу — наденьте специальный костюм и возьмите с собой репелленты, но внимательно читайте инструкции к ним.
Дома необходимо осмотреть себя с ног до головы. Клещей нужно искать как в одежде, так и без нее. Если обнаружили насекомое, то срочно обратитесь в клинику. А еще не забудьте проверить животных, особенно собак.
КАК УДАЛИТЬ КЛЕЩА.
Клеща необходимо удалить как можно скорее, чтобы уменьшить риск заражения заболеваниями, которые он может передавать. Лучший вариант — обратиться в травмпункт, где врач удалит клеща. Если такой возможности нет, то придется сделать это самостоятельно. Для этого вам понадобится пинцет, которым нужно захватить клеща как можно ближе к хоботку.
Затем аккуратно потяните клеща перпендикулярно коже (избегая вращения). Если у вас нет под рукой пинцета, можно использовать нить: завяжите ее вокруг клеща и вытяните его. Также существует специальный инструмент для удаления клещей — «Тик твистер» (можно приобрести в зоомагазинах).