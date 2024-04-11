Вакцинация от клещевого энцефалита в Хабаровске 2024: где сделать и цена

Единственное спасение — это вакцинация от клещевого энцефалита. И сегодня, когда в Хабаровске новый сезон высокой активности клещей уже в разгаре, самое время поставить прививку. К тому же за прошедшую неделю в больницы Хабаровского края обратились девять пациентов с жалобами на присасывание клещей. На текущий момент вакцинацию и ревакцинацию от клещевого энцефалита уже прошли более 55 тысяч человек, в том числе — 25 тысяч детей.