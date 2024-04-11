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В Роспотребнадзоре рассказали, как избавиться от вшей

Специалисты красноярского ведомства напомнили, как лечиться от педикулеза.

Источник: Freepik

Памятка была опубликована для родителей, так как чаще всего вши водятся именно у детей.

В ведомстве обращают внимание на то, что педикулезом болеть не стыдно. Вши не отражают ваше социальное положение, это — заболевание.

Если у вашего ребенка обнаружили педикулез, то следует купить в аптеке специальное средство. Им нужно обработать всю волосистую часть головы, согласно инструкции. После нужно промыть голову шампунем или детским мылом.

Далее возьмите гребень, вычешите им всех погибших вшей и гниды. Можете просто удалить их руками.

«Для снятия гнид необходимо смачивать пряди волос в растворе, приготовленном из равных количеств воды и 9% столового уксуса. Ополосните волосы тёплой водой», — объяснили в ведомстве.

После нужно постирать белье и одежду ребенка, прогладить их утюгом с паром. Также рекомендуется осмотреть всех членов семьи.

Позже следует обратиться к медсестре вашего детского учреждения (школы или детсада) и предупредить, что ваш ребенок переболел педикулезом.

«Повторяйте осмотры ребенка и всех членов семьи через 7, 14, 21 день и проведите при необходимости повторные обработки до полного истребления насекомых и гнид», — добавили в Роспотребнадзоре.

здоровье