Морозы и тепло до 27 градусов: погода в Казахстане на сегодня, 11 апреля

В Астане переменная облачность, ночью осадки, днем небольшие осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман. Ветер северных направлений 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем 3−5 тепла.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−9, днем 18−20 тепла.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−9, днем 21−23 тепла.
Ночью на севере, востоке, юге Акмолинской области осадки (дождь, снег), гололед, днем на севере, востоке области небольшие осадки (дождь, снег). Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер северных направлений 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4 мороза-1 тепла, днем 2−7 тепла. В Кокшетау переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), днем небольшой дождь. Ветер северных направлений 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1 мороза — 1 тепла, днем 4−6 тепла.
Днем в горных районах Алматинской области дождь. Ночью на юго-востоке области слабый туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−10 тепла, в горных районах области 0 градусов, днем 17−22, в горных районах области 7−12 тепла. В Конаеве переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−7, днем 18−20 тепла.
На востоке, в горных районах области Жетысу дождь. Ветер юго-западный 9−14, в районе Алакольских озер порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−10 тепла, в горных районах области 0 градусов, днем 15−20, в горных районах области 12 тепла. В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 4−9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−8, днем 18−20 тепла.
Днем на севере Туркестанской области дождь, гроза. Ветер юго-восточный 8−13, днем на горных перевалах области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−12, в горных районах области 4, днем 20−25, в горных районах области 17 тепла. В Туркестане переменная облачность, без осадков Ветер юго-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10, днем 23−25 тепла.
Ночью на востоке Западно-Казахстанской области дождь. Ночью и утром на северо-востоке области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 9−14, на юге, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−8, днем 17−22 тепла. В Уральске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4−6, днем 17−19 тепла.
Ночью на востоке Атырауской области небольшой дождь. Ночью и утром на западе области туман. Ветер западный с переходом на северо-восточный 9−14, днем на юге области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−12, днем 20−25 тепла. В Атырау малооблачно, без осадков. Ветер западный с переходом на северо-восточный ночью 2−7, днем 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−12, днем 22−24 тепла.
Днем на северо-востоке Мангистауской области небольшой дождь. Днем на юге, северо-востоке, в центре области пыльная буря. Ветер северо-восточный 9−14, днем на юге, северо-востоке, в центре области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, на севере области 7, днем 22−27, на северо-западе области 18 тепла. В Актау переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−14, днем 23−25 тепла.
Ночью на севере, западе, в центре Актюбинской области дождь, днем на востоке области дождь. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 7−12, днем на юге области порывы 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−7, на юге области 10, днем 11−16, на западе области 19 тепла. В Актобе переменная облачность, ночью дождь. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4−6, днем 14−16 тепла.
На западе, юго-западе Костанайской области небольшой дождь, туман. Ветер северо-восточный 7−12, днем на юге области 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3 мороза-2 тепла, на юге области 5 тепла, днем 4−9, на юге области 11 тепла. В Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2 мороза, днем 7−9 тепла.
Ночью осадки, на севере Северо-Казахстанской области небольшие осадки (дождь, снег), днем на севере, востоке, юге области небольшой дождь. Ночью и утром на севере, востоке области туман, гололед. Ветер северный, северо-западный 9−14, днем на севере, востоке, юге области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4 мороза — 1 тепла, днем 3−8 тепла. В Петропавловске облачно, ночью небольшие осадки (дождь, снег), гололед, днем небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный 9−14, днем порывы 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2 мороза, днем 3−5 тепла.
В Павлодарской области осадки (дождь, снег). Ночью и утром на востоке области туман. Ветер северо-западный 9−14, на западе, юге области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1 мороза — 4 тепла, днем 1−6 тепла. В Павлодаре облачно, осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1−3, днем 4−6 тепла.
Ночью на севере, востоке Карагандинской области осадки (дождь, снег), гололед, днем на западе, юге, севере области дождь. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 9−14, днем на западе области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1 мороза — 4 тепла, на юге области 9 тепла, днем 3−8, на юге области 11 тепла. В Караганде переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), днем дождь. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2, днем 4−6 тепла.
Ночью на юге, западе области Улытау осадки (преимущественно дождь), днем на юге, западе области дождь. Ночью и утром на западе, востоке области туман. Ветер северо-восточный 9−14, на севере, востоке области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1−6, днем 6−11 тепла. В Жезказгане переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-восточный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4−6, днем 9−11 тепла.
Осадки, на севере, востоке Восточно-Казахстанской области сильные осадки (дождь, снег). На севере, востоке области туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9−14, на западе, севере, востоке области 15−20, порывы 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−5, на юге области 8, днем 5−10, на востоке области 2 тепла. В Усть-Каменогорске облачно, дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью 3−8, днем 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−4, днем 8−10 тепла.
Осадки, ночью на западе, севере, днем на севере, востоке области Абай сильные осадки (преимущественно дождь). Ночью и утром на севере, в центре области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14, на западе, севере, в центре области 15−20, порывы 23−28 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1−6, днем 6−11, на западе области 3 тепла. В Семее облачно, дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5−10, утром и днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1−3, днем 7−9 тепла.
Утром и днем на севере, в центре Кызылординской области дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный 9−14, днем на западе, в центре области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−11, днем 18−23, на севере области 14 тепла. В Кызылорде переменная облачность, в конце дня дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−9, днем 20−22 тепла.
Днем на севере Жамбылской области дождь, гроза. Ветер северо-западный 9−14, в горных районах области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−12, в горных районах области 3, днем 17−22, в горных районах области 12 тепла. В Таразе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−9, днем 19−21 тепла.