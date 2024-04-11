Морозы и тепло до 27 градусов: погода в Казахстане на сегодня, 11 апреля

Ночью на севере, западе, в центре Актюбинской области дождь, днем на востоке области дождь. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 7−12, днем на юге области порывы 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−7, на юге области 10, днем 11−16, на западе области 19 тепла. В Актобе переменная облачность, ночью дождь. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4−6, днем 14−16 тепла.