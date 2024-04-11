В Иркутской области проведут ремонт вдоль БАМа на 32 участках дорог

В 2024 году в городах и поселках вдоль Байкало-Амурской магистрали на территории Иркутской области отремонтируют 32 участка автодорог. Они находятся в 10 населенных пунктах. На это выделили 679,7 млн рублей. Работы приурочили к 50-летию начала строительства БАМа, которое отмечают в этом году. Об этом сообщают в правительстве Приангарья.
— Ремонт проведут на территории семи районах, в городах и поселках которых проживают не менее шести тысяч человек. Там и отремонтируют дороги местного значения, которые ведут к школам, больницам и детским садам. В этом году их протяженность составит 35,8 км, — говорит губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
Кроме того, под программу ремонта попадают поселок Чунский, город Вихоревка в Братском районе, Усть-Кут, Усть-Илимск, поселок Магистральный в Казачинско-Ленском районе, поселок Железнодорожный в Усть-Илимском районе, а также Железногорск-Илимский и поселок Новая Игирма.
Выбор улиц провели местные администрации. К ремонту приступят, как только позволит погода.