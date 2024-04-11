В Иркутской области проведут ремонт вдоль БАМа на 32 участках дорог

— Ремонт проведут на территории семи районах, в городах и поселках которых проживают не менее шести тысяч человек. Там и отремонтируют дороги местного значения, которые ведут к школам, больницам и детским садам. В этом году их протяженность составит 35,8 км, — говорит губернатор Приангарья Игорь Кобзев.