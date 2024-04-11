В Приморье увеличат финансирование программы безопасности

Внесены изменения в государственную программу Приморского края «Безопасный край». Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета увеличен с 5 788 643 540 рублей до 7 058 903 350 ₽
Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей государственной программы из средств федерального бюджета, увеличена с 297 101 600 ₽ до 343 352 500 рублей.
Дополнительно в перечень соисполнителей государственной программы включено министерство строительства Приморского края.
Ознакомиться с Постановлением правительства Приморского края № 174-пп в «Приморской газете» № 24 (2166) на первой странице издания.
Кроме того, в перечень мероприятий программы включены выплата единовременного вознаграждения народным дружинникам за активное участие и достигнутые конкретные результаты в обеспечении законности, правопорядка и общественной безопасности — в размере 5000 рублей, и строительство к 2025 году Центра временного содержания иностранных граждан ОМВД России по городу Артему на 150 мест.