Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье увеличат финансирование программы безопасности

Рост расходов на госпрограмму «Безопасный край» превысил миллион рублей.

Источник: Primgazeta.ru

Внесены изменения в государственную программу Приморского края «Безопасный край». Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета увеличен с 5 788 643 540 рублей до 7 058 903 350 ₽

Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей государственной программы из средств федерального бюджета, увеличена с 297 101 600 ₽ до 343 352 500 рублей.

Дополнительно в перечень соисполнителей государственной программы включено министерство строительства Приморского края.

Ознакомиться с Постановлением правительства Приморского края № 174-пп в «Приморской газете» № 24 (2166) на первой странице издания.

Также скорректированы отдельные показатели программы. Так, с 800 до 1500 в год увеличено плановое число аудиороликов социальной рекламы, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, размещенных на радиоканалах Приморского края.


Кроме того, в перечень мероприятий программы включены выплата единовременного вознаграждения народным дружинникам за активное участие и достигнутые конкретные результаты в обеспечении законности, правопорядка и общественной безопасности — в размере 5000 рублей, и строительство к 2025 году Центра временного содержания иностранных граждан ОМВД России по городу Артему на 150 мест.

бюджет