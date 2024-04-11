В Приморье увеличат финансирование программы безопасности



Кроме того, в перечень мероприятий программы включены выплата единовременного вознаграждения народным дружинникам за активное участие и достигнутые конкретные результаты в обеспечении законности, правопорядка и общественной безопасности — в размере 5000 рублей, и строительство к 2025 году Центра временного содержания иностранных граждан ОМВД России по городу Артему на 150 мест.

