Медики перечислили полезные свойства гречки

Как отметили эксперты, не просто так в народе говорят: «Гречневая каша — матушка наша».
Гречневая крупа занимает первое место по содержанию полезных для организма веществ и витаминов. В ней присутствуют:
- белки;
- сложные углеводы;
- витамины: Е, В, А, D, C, РР;
- минералы: калий, кальций, кремний, фосфор, магний, железо, медь, бор, цинк, йод;
- фолиевая кислота;
- аминокислоты: лизин, метионин, триптофан, треонин, аргинин.
Роспотребнадзор напоминает, что употребление гречки:
- снижает риск возникновения и развития анемии;
- предотвращает развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы;
- дает большое количество энергии;
- обеспечивает чувство сытости;
- насыщает и заряжает организм благодаря медленным углеводам;
- благотворно влияет на состояние нервной системы.