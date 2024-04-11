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Медики перечислили полезные свойства гречки

Специалисты «Роспотребнадзора» рассказали, чем полезна гречневая каша, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

Как отметили эксперты, не просто так в народе говорят: «Гречневая каша — матушка наша».

Гречневая крупа занимает первое место по содержанию полезных для организма веществ и витаминов. В ней присутствуют:

  • белки;
  • сложные углеводы;
  • витамины: Е, В, А, D, C, РР;
  • минералы: калий, кальций, кремний, фосфор, магний, железо, медь, бор, цинк, йод;
  • фолиевая кислота;
  • аминокислоты: лизин, метионин, триптофан, треонин, аргинин.

Роспотребнадзор напоминает, что употребление гречки:

  • снижает риск возникновения и развития анемии;
  • предотвращает развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы;
  • дает большое количество энергии;
  • обеспечивает чувство сытости;
  • насыщает и заряжает организм благодаря медленным углеводам;
  • благотворно влияет на состояние нервной системы.

здоровье