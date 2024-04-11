Госкомиссия разрешила провести третью попытку пуска «Ангары-А5» с Восточного

«Старт ракеты-носителя ''Ангара-А5'' с разгонным блоком ''Орион'' и испытательной полезной нагрузкой с площадки 1А намечается на 11 апреля в 12:00:00 по московскому времени», — сообщил «Роскосмос».
Как объяснял глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, первая попытка запуска «Ангары-А5», запланированная на 9 апреля, была отменена за две минуты до старта из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты. Он пообещал, что проблемы будут устранены.
Позднее Госкомиссия одобрила повторный запуск 10 апреля. Он был отменен, поскольку специалисты выявили «новую техническую неполадку» в системе контроля запуска двигателя. Юрий Борисов заявил, что скорее всего речь идет о программной ошибке, которую должны устранить в течение суток.
«Ангара-А5» — первая ракета, разработанная и созданная после распада СССР. Стартовая инфраструктура для ракеты на космодроме Восточный строится с 2018 года. Она может вывести на орбиту до 7,5 т полезной нагрузки. Предполагалось, что в будущем семейство ракет «Ангара» заменит ракеты-носители «Протон».