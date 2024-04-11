Госкомиссия разрешила провести третью попытку пуска «Ангары-А5» с Восточного

«Ангара-А5» — первая ракета, разработанная и созданная после распада СССР. Стартовая инфраструктура для ракеты на космодроме Восточный строится с 2018 года. Она может вывести на орбиту до 7,5 т полезной нагрузки. Предполагалось, что в будущем семейство ракет «Ангара» заменит ракеты-носители «Протон».