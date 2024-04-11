Уголовное дело возбудили в Хабаровске по факту незаконных операций с валютой

В Хабаровске по материалам проверки транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту совершения незаконных валютных операций, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Хабаровская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о валютном регулировании, в ходе которой вскрыты факты осуществления ООО «Империал» валютных операций на основании поддельных документов.
Установлено, что в 2021 году бывший руководитель общества перевел на счета иностранных компаний денежные средства в размере более 51 млн рублей.
Транспортная прокуратура передала материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании причастных лиц.
По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение незаконных валютных операций в особо крупном размере).
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле Хабаровского транспортного прокурора.