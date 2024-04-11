Уголовное дело возбудили в Хабаровске по факту незаконных операций с валютой

В Хабаровске по материалам проверки транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту совершения незаконных валютных операций, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Хабаровская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о валютном регулировании, в ходе которой вскрыты факты осуществления ООО «Империал» валютных операций на основании поддельных документов.

Установлено, что в 2021 году бывший руководитель общества перевел на счета иностранных компаний денежные средства в размере более 51 млн рублей.

При этом представленные в банковские организации документы, в том числе фиктивные внешнеторговые контракты с корейскими и японскими компаниями, содержали недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов.