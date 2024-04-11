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Уголовное дело возбудили в Хабаровске по факту незаконных операций с валютой

Установлено, что в 2021 году экс-руководитель ООО перевел на счета иностранных компаний более 51 млн рублей.

Источник: Freepik

В Хабаровске по материалам проверки транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту совершения незаконных валютных операций, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Хабаровская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о валютном регулировании, в ходе которой вскрыты факты осуществления ООО «Империал» валютных операций на основании поддельных документов.

Установлено, что в 2021 году бывший руководитель общества перевел на счета иностранных компаний денежные средства в размере более 51 млн рублей.

При этом представленные в банковские организации документы, в том числе фиктивные внешнеторговые контракты с корейскими и японскими компаниями, содержали недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов.

Транспортная прокуратура передала материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании причастных лиц.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение незаконных валютных операций в особо крупном размере).

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле Хабаровского транспортного прокурора.