У Хабаровского края появилась новая визитка по мотивам Астора Пьяццоллы

В Хабаровске во время проходящих в городе «Музейных дней на Амуре» состоялся премьерный показ ленты «Четыре времени года в Хабаровском крае» (6+). Её выпустила местная студия документального кино «Сэвэн». В основу легла композиция известного аргентинского композитора Астора Пьяццоллы «Четыре времени года в Буэнос-Айресе» в исполнении Дальневосточного академического симфонического оркестра, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Это мой режиссёрский дебют, — рассказала в эксклюзивном интервью корреспонденту нашего издания Татьяна Чебанова. — 13 мая прошлого года для другого проекта мы приступили к видеозаписи исполнения нашим оркестром известного произведения Пьяццоллы. За дирижёрским пультом был руководитель Дальневосточного академического симфонического Антон Шниткин. Потом родилась мысль: материала отснято очень много. Есть ещё богатейший архив природы Хабаровского края. Оркестровые кадры смонтировали с главными чудесами нашего региона в такт музыке: Шантарские острова, красоты хребта Дуссе-Алинь, лотосы, тигр, косули зимой и многое другое. Ленту назвали «Четыре сезоне в Буэнос-Айресе (перечёркнуто) в Хабаровском крае». Получилось, как нам кажется, очень неплохо. Надеюсь, фильм станет ещё одной визитной карточкой Хабаровского края.
Оркестровые съёмки Дальневосточного симфонического оркестра, которые легли в основу музыкального фильма «Четыре времени года в Хабаровском крае», продолжались два дня. Сперва на генеральной репетиции отсняли четырьмя камерами крупные планы музыкантов, играющих это трудное произведение. Затем уже во время выступления отработали шестью камерами.
— Музыкальный ряд отдельно записала филармония. Во фрагментах, где показана игра оркестра, нужно было сделать синхронным изображение и звук. Сложнейшая задача! Справиться с ней нам помогла концертмейстер Дальневосточного академического симфонического оркестра. Ирина Русу в картине выступила музыкальным редактором. Она чётко указывала, какой кадр куда подвинуть, чтобы движения музыкантов на видео чётко совпадали со звуковым рядом, — добавила Татьяна Чебанова.
Фильм «Четыре сезона в Хабаровском крае» его создатели планируют представить на ряде общероссийских фестивалей. После этого его разместят в открытом доступе для всех желающих.