У Хабаровского края появилась новая визитка по мотивам Астора Пьяццоллы

— Это мой режиссёрский дебют, — рассказала в эксклюзивном интервью корреспонденту нашего издания Татьяна Чебанова. — 13 мая прошлого года для другого проекта мы приступили к видеозаписи исполнения нашим оркестром известного произведения Пьяццоллы. За дирижёрским пультом был руководитель Дальневосточного академического симфонического Антон Шниткин. Потом родилась мысль: материала отснято очень много. Есть ещё богатейший архив природы Хабаровского края. Оркестровые кадры смонтировали с главными чудесами нашего региона в такт музыке: Шантарские острова, красоты хребта Дуссе-Алинь, лотосы, тигр, косули зимой и многое другое. Ленту назвали «Четыре сезоне в Буэнос-Айресе (перечёркнуто) в Хабаровском крае». Получилось, как нам кажется, очень неплохо. Надеюсь, фильм станет ещё одной визитной карточкой Хабаровского края.