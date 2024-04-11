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Приморье отметит День космонавтики спектаклями, выставками и викторинами

Край готовится отметить праздник множеством образовательных и интерактивных мероприятий для всех возрастов.

Источник: музей космонавтики

В Приморском крае 12 апреля пройдут мероприятия, посвященные празднованию Дня космонавтики. В честь первого полета человека в космос, совершенного Юрием Гагариным на корабле «Восток-1» в 1961 году, в регионе запланированы разнообразные образовательные и развлекательные мероприятия, включая выставки, мастер-классы и интерактивные шоу.

«АиФ — Приморье» выбрал из множества мероприятий, посвящённых Дню космонавтики, несколько наиболее интересных.

Мультимедийный исторический парк «Россия — Моя история» во Владивостоке приглашает посетителей на мероприятие «Путь к звездам», которое состоится 12 апреля в 10:30 и 13:30. Ожидается, что мероприятие соберет до 500 человек.

Приморский краевой драматический театр молодёжи представит премьеру спектакля «Два солнца» 13 и 14 апреля. Спектакли начнутся в 11:00 и 18:30 и готовы принять до 1000 зрителей.

Приморская краевая детская библиотека предложит серию образовательных мероприятий для школьников разных возрастов: «Космос рядом», «Вопреки земному притяжению», «Удивительный мир космоса» и «В гостях у Млечного Пути».

В Приморской государственной публичной библиотеке им. А. М. Горького 12 апреля откроется выставка литературы «Вселенная бесконечная и таинственная».

Приморская краевая библиотека для слепых 11 апреля проведет литературно-музыкальную выставку-композицию «Песни звездных дорог», ожидая 30 гостей.

Приморский краевой колледж искусств 12 апреля организует мероприятие, посвященное Дню космонавтики, на которое приглашено 200 человек.

Приморский краевой художественный колледж с 1 по 12 апреля проведет книжную выставку «Космос наш», приуроченную к Всемирному дню авиации и космонавтики.

В пятницу, 12 апреля, всех желающих приглашают принять участие в ежегодной онлайн-акции — всероссийском «Космическом диктанте». Акция начнется в 10.00 по московскому времени на сайте Космовсеобуч.рф. Участникам предстоит ответить на 30 вопросов, охватывающих различные аспекты космонавтики. Итоги диктанта подведут 19 апреля, и будут выбраны 50 победителей.

Культурные учреждения края организуют обучающие часы, книжные выставки, викторины и квесты на космическую тематику. В сельских клубах и центрах культуры запланированы выставки детских рисунков, посвященных космосу. С подробным планом мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

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