Приморье отметит День космонавтики спектаклями, выставками и викторинами

В Приморском крае 12 апреля пройдут мероприятия, посвященные празднованию Дня космонавтики. В честь первого полета человека в космос, совершенного Юрием Гагариным на корабле «Восток-1» в 1961 году, в регионе запланированы разнообразные образовательные и развлекательные мероприятия, включая выставки, мастер-классы и интерактивные шоу.
«АиФ — Приморье» выбрал из множества мероприятий, посвящённых Дню космонавтики, несколько наиболее интересных.
Мультимедийный исторический парк «Россия — Моя история» во Владивостоке приглашает посетителей на мероприятие «Путь к звездам», которое состоится 12 апреля в 10:30 и 13:30. Ожидается, что мероприятие соберет до 500 человек.
Приморская краевая детская библиотека предложит серию образовательных мероприятий для школьников разных возрастов: «Космос рядом», «Вопреки земному притяжению», «Удивительный мир космоса» и «В гостях у Млечного Пути».
В Приморской государственной публичной библиотеке им. А. М. Горького 12 апреля откроется выставка литературы «Вселенная бесконечная и таинственная».
Приморская краевая библиотека для слепых 11 апреля проведет литературно-музыкальную выставку-композицию «Песни звездных дорог», ожидая 30 гостей.
Приморский краевой колледж искусств 12 апреля организует мероприятие, посвященное Дню космонавтики, на которое приглашено 200 человек.
Приморский краевой художественный колледж с 1 по 12 апреля проведет книжную выставку «Космос наш», приуроченную к Всемирному дню авиации и космонавтики.
Культурные учреждения края организуют обучающие часы, книжные выставки, викторины и квесты на космическую тематику. В сельских клубах и центрах культуры запланированы выставки детских рисунков, посвященных космосу. С подробным планом мероприятий можно ознакомиться по ссылке.