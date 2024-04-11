«Красноярскэнергосбыт» напомнил СНТ о последствиях неуплаты за электроэнергию

«Для решения проблемы с долгами, которые копятся годами, необходимы, прежде всего, действия — как от председателя, так и от любого дачника. Мы совместно с сетевыми компаниями всегда поддерживаем решения о переходе сразу всего СНТ на прямые расчеты. Для этого вопрос о переходе необходимо рассмотреть на общем собрании садоводов, решить вопрос о передаче сетей в сетевую организацию. Сейчас на прямых расчетах за электроэнергию с ПАО “Красноярскэнергосбыт” находятся более 2-х тысяч дачных домов. Это позволяет садоводам самостоятельно контролировать свое потребление и оплачивать счета гарантирующему поставщику электроэнергии без посредников», — рассказывает исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.