«Красноярскэнергосбыт» напомнил СНТ о последствиях неуплаты за электроэнергию

В преддверии дачного сезона «Красноярскэнергосбыт» напомнил СНТ, чем грозят долги за электроэнергию.
Как проверить, есть ли ваше СНТ в списке должников? Ознакомиться со списком злостных неплательщиков можно на сайте «Красноярскэнергосбыта». В нем садовые и дачные товарищества из Красноярска, Сосновоборска, Лесосибирска и Емельяновского района, с долгами от ста тысяч рублей и более. Некоторые в «черном» списке новички, но есть и злостные неплательщики, копившие долги за электроэнергию годами. Среди них такие дачные сообщества, как ДНП «КОЛОС-2006», ТСН «Сад № 2 ЭВРЗ», СНТ «Родничок», которые задолжали поставщику электроэнергии от 4 до 8 млн рублей.
Если вы не нашли свое СНТ в представленном списке и хотите понять, как обстоят дела в вашем дачном сообществе, у вас есть полное право быть в курсе текущей ситуации. Обязательно обратитесь за информацией о состоянии счета, начислениях и платежах к председателю СНТ.
Чем грозят долги за электроэнергию председателю и обычным садоводам? На 1 апреля 2024 года среди клиентов «Красноярскэнергосбыта» более 800 садовых или дачных сообществ. При этом только каждое десятое СНТ имеет неоплаченную задолженность перед энергосбытовой компанией, часто в этом виноват избранный дачниками председатель. Если он недобросовестно выполняет свои обязанности, могут пострадать даже те садоводы, которые ответственно оплачивают свои счета каждый месяц.
Так, в отношении проблемных садовых и дачных товариществ в 2023 году в судебные органы было подано 54 исковых заявления. В результате предпринятых мер на исполнительном производстве у службы судебных приставов находятся исполнительные документы на сумму более 40 млн рублей. Например, службой судебных приставов по Красноярскому краю наложен запрет на совершение действий по регистрации земельных участков, принадлежащих должникам за электроэнергию СНТ «Палати» и СНТ «Сад № 1 Завода Телевизоров». На данный момент исковые заявления об обращении взыскания на земельные участки находятся на рассмотрении в судах Красноярского края, судебные заседания пройдут в ближайшие месяцы.
Как садоводам перейти на прямые платежи? Чтобы спокойно наслаждаться дачным сезоном и не переживать за возможные отключения света за долги, «Красноярскэнергосбыт» рекомендует садоводам перейти на индивидуальные договоры с гарантирующим поставщиком электроэнергии, причем сделать это организованно, одновременно всем членам СНТ.
«Для решения проблемы с долгами, которые копятся годами, необходимы, прежде всего, действия — как от председателя, так и от любого дачника. Мы совместно с сетевыми компаниями всегда поддерживаем решения о переходе сразу всего СНТ на прямые расчеты. Для этого вопрос о переходе необходимо рассмотреть на общем собрании садоводов, решить вопрос о передаче сетей в сетевую организацию. Сейчас на прямых расчетах за электроэнергию с ПАО “Красноярскэнергосбыт” находятся более 2-х тысяч дачных домов. Это позволяет садоводам самостоятельно контролировать свое потребление и оплачивать счета гарантирующему поставщику электроэнергии без посредников», — рассказывает исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.
Где можно получить консультацию:
задать вопрос в интернет-приемной или через сервис «Видеозвонок» на сайте krsk-sbit.ru (есть возможность обмена скан-копиями или фотографиями документов); по телефону контактного центра 8−800−700−24−57 (пн. — сб. круглосуточно, вс. — выходной); заказать обратный звонок на сайте компании.