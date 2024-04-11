В Новосибирске для расточительных потребителей электричества тариф вырастет в 2 раза

Пресс-служба Законодательного Собрания Новосибирской области сообщила, что в регионе планируется введение дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения, с привязкой стоимости киловатт-часа к объему потребления. Об этом рассказала заместитель руководителя департамента по тарифам Елена Марунченко на заседании комитета по ЖКХ Законодательного собрания Новосибирской области.