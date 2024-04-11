В Хабаровском крае закрылись ещё три ледовые переправы из-за потепления

Всего в Хабаровском крае на контроле госинспекции по маломерным судам остаётся восемь ледовых переправ — две в Аяно-Майском районе, одна в Верхнебуреинском районе, одна в Николаевском районе, одна в Ульчском районе и три — в районе имени Полины Осипенко, где температуры ниже средних по региону и процесс разрушения льда менее интенсивен.