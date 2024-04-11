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В Хабаровском крае закрылись ещё три ледовые переправы из-за потепления

Всего на контроле ГИМС остаются восемь ледовых дорог через реки.

Три ледовые переправы в Хабаровском крае были признаны опасными и закрыты после осмотра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

С 10 апреля не работает ледовая дорога в районе имени Полины Осипенко, которая пересекала реку Амгунь и протоку Сомнинскую, соединяя посёлки Удинск и Оглонги. Кроме того, больше не действуют две переправы через реки Батомга и Мая в соседним Аяно-Майском районе.

«В целях обеспечения безопасности в этих местах демонтированы все дорожные и информационные знаки, установлены преграды для выезда на лёд», — отметили в МЧС.

Всего в Хабаровском крае на контроле госинспекции по маломерным судам остаётся восемь ледовых переправ — две в Аяно-Майском районе, одна в Верхнебуреинском районе, одна в Николаевском районе, одна в Ульчском районе и три — в районе имени Полины Осипенко, где температуры ниже средних по региону и процесс разрушения льда менее интенсивен.